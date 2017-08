Papendrechtse ambulancepost verhuist en breidt uit

De ambulancepost in Papendrecht verhuist volgend jaar van de Kattestaart naar het Land van Matena. De oude post is gegroeid van twee ambulances met 12 man personeel naar drie wagens met 24 medewerkers.

Voor doorgroei is verhuizing noodzakelijk. Bijkomend voordeel is dat vanaf de nieuwe locatie Sliedrecht sneller bereikbaar is. Om de aanrijtijd in de Alblasserwaard kort te houden komt daar een extra satellietpost.

Die extra post wordt gevestigd bij Streefkerk en krijgt één ziekenwagen. Directeur Hans Janssen van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid denkt dat de dienst zo weer klaar is voor de toekomst.

"Ons nieuwe pand wordt op de groei gebouwd. Het krijgt, verdeeld over twee bouwlagen, een garage met wasplaats, vijf uitrukdeuren, een personeelsverblijf en kleedruimtes", aldus Janssen.

Koopcontract

De oude post was een huurpand, maar voor het nieuwe pand is een koopcontract getekend. En daar is de gemeente Papendrecht weer blij mee, want het is de eerste koopovereenkomst voor een kavel op het Land van Matena.

Op die nieuwe bedrijvenlocatie in Papendrecht verrijzen in 2018 en 2019 ook een voorzieningencentrum en woningen. Voor die laatste worden zogeheten vrije woningbouwkavels uitgegeven.