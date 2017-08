Opgepakte chauffeur te dronken voor verhoor

De Spaanse bestuurder van een busje die woensdagavond werd opgepakt in verband met de terreurdreiging in Rotterdam, was te dronken om meteen te kunnen verhoren. De man heeft eerst zijn roes moeten uitslapen voordat de politie hem echt aan de tand kon voelen, zegt een woordvoerder van de politie.

De man zit nog steeds vast voor verhoor. Afhankelijk van de verklaring en de uitkomsten van het onderzoek, wordt waarschijnlijk donderdag besloten of de man langer vast blijft of wordt vrijgelaten. De chauffeur werd opgepakt toen hij met zijn busje, waarin hij gasflessen vervoerde, in de buurt van de Maassilo rondreed. Daar was op dat moment een popconcert afgeblazen, omdat er informatie was binnengekomen over een mogelijke terreuraanslag. Hij werd aan de kant gezet, omdat hij opviel door zijn rijstijl. Het kan zijn dat de man gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, zegt de politie. Onderzoek en verhoor moeten daar volledige zekerheid over geven. De Spanjaard is monteur en had gasflessen nodig voor zijn werk.