Politie houdt uitlater gevaarlijke pitbull aan

De politie heeft de uitlater van de pitbull opgepakt, die donderdag in Rotterdam-Bospolder de arm van een 8-jarig meisje kapot beet. Het meisje raakte door de aanval van de hond zwaargewond en moet een operatie ondergaan om blijvende schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Het meisje was met vriendinnen in een parkje bij de Hudsonstraat toen de 69-jarige Rotterdammer met de hond kwam aanlopen. Uit het niets beet de pibull het meisje in haar arm en liet niet meer los.

Een vrouw sloeg het beest met een stok en stoeptegel en wist het meisje uiteindelijk te bevrijden.

De uitlater is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hij onwel en moest naar het ziekenhuis. Volgens de politie was de toestand van de man donderdagmiddag onbekend.

De hond is in beslag genomen en naar een opvangadres gebracht. Wat er met het dier verder gaat gebeuren, moet later blijken.