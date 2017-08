60.000 bezoekers voor Aert Schouman in Dordt

Het Dordrechts Museum heeft de 60.000ste bezoeker begroet voor de tentoonstelling 'Een Koninklijk Paradijs - Aert Schouman en de verbeelding van de natuur'. De expositie loopt nog tot 17 september.

Museumdirecteur Peter Schoon is blij verrast met het bezoekersaantal "voor een relatief onbekende Dordtse kunstenaar. Het aanbod tentoonstellingen is groot. Geweldig dat veel mensen voor het werk van Schouman kiezen."

Aert Schouman mag dan geen heel bekende naam zijn bij het grote publiek, hij wordt wel beschouwd als de beste dierenschilder van de 18-de eeuw en Dordrechts bekendste kunstenaar uit die tijd.

Hoogtepunt in de tentoonstelling zijn vijf grote behangsels uit Paleis Huis ten Bosch. Deze zijn kort voor de expositie gerestaureerd en eenmalig te zien. De expositie werd op 18 februari geopend door koningin Maxima.

Komende zondag 27 september houdt het museum een Schoumandag. Iedereen met dezelfde naam of die woont in een straat die naar hem vernoemd is, is uitgenodigd. Reeds 69 mensen hebben zich aangemeld.