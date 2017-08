Meer Rotterdamse peuters naar de voorschool

Steeds meer peuters in Rotterdam krijgen voor- en vroegschoolse educatie. Nu 8000, 20 procent meer dan een jaar geleden.

Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderopvang is verdwenen. De kinderen gaan nu als ouders hiervoor kiezen naar de voorschool. Hier wordt spelenderwijs gewerkt aan de voorbereiding op de basisschool. Het moet zorgen voor minder kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand.

Goede basis



Kinderopvang De Kleurdoos in Rotterdam-Spangen is een voorschool met kinderen van 2 tot 4 jaar. Locatiemanager Laurian Hoos heeft het niet graag over ‘onderwijs’. “Zo moeten we het denk ik niet noemen. We zijn geen school. We zorgen ervoor dat de kinderen een goede basis meekrijgen en dat is goed als ze straks naar school gaan.”

De kindjes van De Kleurdoos stromen vaak door naar de naastliggende Mariaschool. Daar ziet juf Marlene goed wie er wel en geen voorschool heeft gehad. “De voorschool-kindjes vertellen vaak veel meer en kunnen zich beter uitdrukken.”

Kosten



De voorschool is dus een succes te noemen. Maar er is ook kritiek. Zo ziet schooldirecteur Judith van Beers dat de kosten soms een bezwaar zijn.

“We zien helaas ouders met kinderen die geen gebruik meer kunnen maken van de voorschoolse voorzieningen omdat de kosten gestegen zijn. Het gaat dan om zo’n 30 euro extra per maand. Dat is voor sommige ouders een groot bedrag”, aldus Van Beers.

Wethouder de Jonge laat weten dat het voor een deel van de ouders inderdaad iets duurder is geworden, maar voor sommigen ook juist goedkoper. Dat hangt af van het inkomen dat ze verdienen. Hij noemt de voorschool het geld dubbel en dwars waard.