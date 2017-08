Rutte prijst optreden na dreiging Rotterdam

Premier Mark Rutte is ''onder de indruk'' van het optreden van de politie na signalen dat terroristen het zouden hebben voorzien op een concert in Rotterdam. Hij stelde vast dat politie, justitie en burgemeester goed hebben samengewerkt, ook met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

''Ik vind het belangrijk om te zien dat we alert zijn zodra er serieuze signalen zijn'', zei Rutte na afloop van een dag onderhandelen over een nieuw kabinet op een Hilversums landgoed.

De politie in Rotterdam had een tip gekregen van de Spaanse politie over een mogelijke terreurdreiging. Daarop werd het concert woensdagavond van de band Allah-Las afgeblazen.

Later in de nacht is in Brabant een 22-jarige man aangehouden in verband met de terreurdreiging.