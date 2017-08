Onderzoek naar bereikbaarheid calamiteitensite Rijnmondveilig.nl

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam laat onderzoeken hoe de communicatie bij grote incidenten verbeterd kan worden. Bekeken wordt onder meer waarom niet op tijd hulpservers zijn ingezet, toen maandag tijdens de brand bij Esso in de Botlek calamiteitensite Rijnmondveilig.nl een uur onbereikbaar was.

Donderdag was er een raadsdebat over de recente brand bij Esso en die van een maand geleden bij Shell Pernis. Gemeenteraadsleden reageerden geschokt dat de informatievoorziening niet gegarandeerd is.

Aboutaleb:''Er was zoveel vraag naar informatie via de site dat de capaciteit van 416 inloggers per seconde werd overschreden. De bedoeling was dat dan overgeschakeld zou worden op andere hulpservers, maar dat is niet gebeurd.''

''Er zijn fouten gemaakt, blunderen is een te zware typering'', aldus Aboutaleb.

Hij meldde de gemeenteraad verder dat voor de komende weken een oplossing is gevonden en dat er voor de langere termijn extra capaciteit wordt aangeschaft. Dat duurt enkele weken tot maanden.