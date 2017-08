Geheim recept saus BigMac uitgelekt

Dennie Soffree

Met dit gegeven in de hand vertrokken wij richting Oud-Beijerland. Naar de Oostdijk, waar we Dennie Soffree ontmoeten in het gelijknamige eetcafé.

Dennie en zijn compagnon sleepten in januari op de Horeca Vakbeurs de titel 'Beste hamburger van Nederland' in de wacht. Dus waar kunnen we beter laten testen of het vrijgekomen recept van dé BigMac-saus de echte benaderd? Dennie gaat aan de slag met gesnipperde ui, mayonaise, azijn, suiker, zout en picklessaus. Het resultaat kan er wat hem betreft zeker mee door. Met wat fine-tuning hoopt hij er volgend jaar weer de titel 'Beste hamburger van Nederland' mee in de wacht te slepen.