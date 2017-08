Uitgelicht: de tegenstanders van Feyenoord in de Champions League

Feyenoord mag het in de Champions League gaan opnemen tegen Shakthar Donetsk, Manchester City en Napoli. De Rotterdammers hadden het zwaarder kunnen treffen en zijn historisch gezien zelfs de beste van de vier clubs. Maar wat kunnen aanvoerder Karim El Ahmadi en zijn teamgenoten van het Europese avontuur verwachten?

Shakthar Donetsk

Laten we beginnen met de onbekendste van de drie: Shakthar Donetsk. Deze Oekraïense club doet sinds het jaar 2000 voor de vijftiende keer mee aan het miljoenenbal. Grote successen boekten ze niet, maar in 2009 werd wel de UEFA Cup gewonnen. Vorig seizoen werden de Oost-Europeanen in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door het Zwitserse Young Boys. Vervolgens won Shakthar alle groepsduels in de Europa League, maar verloor het na de winterstop de tweestrijd met Celta de Vigo.

Shakthar speelt zijn thuiswedstrijden tot op vorig seizoen altijd in Lviv, maar wijkt vanaf dit jaar uit naar Charkov, dat net als Donetsk in het oosten van het land ligt. Momenteel staat de club na vijf winstpartijen en één nederlaag tweede in de Oekraïense competitie met één punt achterstand op Dinamo Kiev. Trainer is de Portugees Paulo Fonseca. Oud-Feyenoord trainer Henk van Stee was in het verleden hoofd jeugdopleiding bij Shakthar.

El Ahmadi: ''De afstand is jammer, ook voor de supporters om daar te komen natuurlijk. Het kon zijn dat zij er tussen zaten, dus we moeten er het beste van maken. Het kon zwaarder, dus ik denk dat we wel blij kunnen zijn met deze groep.''





Manchester City

Hoewel deze Engelse grootmacht op papier de zwaarste tegenstander voor Feyenoord is, speelt de club pas sinds 2011 structureel in de Champions League. Na één deelname aan de Europa Cup I (1968/1969) en een aantal van deelnames aan de UEFA Cup/Europa League, beleefde de 'Citizens' in 2015/2016 hun beste prestatie op het hoogste Europese clubniveau. In dat seizoen haalden de Engelsen de halve finale, waarin Real Madrid het eindstation was.

Onder meer oud-Feyenoorder Paul Bosvelt en voormalig Excelsior-trainer Afons Groenendijk stonden bij de blauwe kant van Manchester onder contract. Momenteel staat City na twee speelrondes vijfde in de Premier League. Met trainer Pep Guardiola aan het roer speelt Manchester City zijn thuiswedstrijden in het Etihad Stadium in Manchester.

Vorig seizoen speelde Feyenoord ook al in de Engelse in industriestad, toen het in de Europa League stadsgenoot Manchester United tegenkwam. ''Dat was heel leuk. De supporters zullen wel blij zijn met Manchester City denk ik'', herinnert El Ahmadi zich nog, die stiekem had gehoopt op een echt grote naam als Barcelona als tegenstander. ''Dat had mooi geweest. Voor mezelf denk ik ook, maar ik denk ook dat je in een groep wil spelen, waar je ook kansen hebt om door te gaan. Het zijn allemaal goede teams, maar er valt wel wat te halen, denk ik.''

Napoli

Het Italiaanse Napoli kent de gemiddelde voetbalsupporter vooral uit de tijd van Diego Armando Maradona. De Argentijnse superster leidde de Italianen in 1989 naar de UEFA Cup zege. Dit was tot op heden ook het enige succes van Napoli in Europa.

Vorig seizoen overwinterde de ploeg van trainer Maurizio Sarri in de Champions League, maar werd in de tweede ronde door Real Madrid uitgeschakeld. Oud-Feyenoorder Jonathan de Guzman kwam in het seizoen 2014/2015 ruim twintig wedstrijden uit voor club uit Napels.

''Het zijn op papier misschien allemaal betere ploegen dan wij, maar ik denk dat wij in thuiswedstrijden met het publiek erachter in staat moeten zijn om één van die teams te verslaan.''