Bestuurder Spaans busje vrijgelaten

Foto: Arie Kievit (ANP)

De bestuurder van het Spaanse bestelbusje die in de buurt van de Maassilo in Rotterdam-Zuid werd aangehouden, is donderdag weer vrijgelaten. Hij heeft niets met de terreurdreiging te maken, meldt de politie.

De man werd aan de kant gezet omdat hij opviel door zijn rijgedrag. Hij bleek dronken. In het busje lagen gasflessen . De man werd aangehouden, maar is inmiddels vrijgelaten. De Brabander die in de nacht van woensdag op donderdag werd aangehouden vanwege de terreurdreiging, zit nog wel vast. Hij wordt verhoord over het dreigingsbericht dat hij zou hebben verspreid.