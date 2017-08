Blinker: 'Met een beetje geluk plek twee'

Regi Blinker

Shakthar Donetsk, Manchester City en Napoli. Deze drie tegenstanders kwamen er voor Feyenoord uitrollen tijdens de Champions League-loting in Monaco. Voor Regi Blinker had de loting stiekem wel iets anders mogen uitpakken, maar de oud-Feyenoord ziet nu wel kansen in poule F. ''Je moet denken de derde plaats, maar met een beetje geluk plek twee.''

Blinker wil positief blijven denken en acht Feyenoord vooraf dus zeker niet kansloos. ''Ik denk niet dat Giovanni van Bronckhorst zijn spelers het veld in stuurt met de gedachte om alleen te proberen om te winnen. Elke wedstrijd ervoor gaan en dat is eigenlijk een heel normale en gezonde gedachte.''



Toch hoop hij dat de selectie van Feyenoord er vooral van gaat leren. ''Er staat een goede selectie, maar wel met relatief jonge jongens met weinig Europese ervaring. Ze moeten ook genieten om op dit niveau te spelen. Niet alleen tegen de clubs, maar ook de druk die er bij komt kijken. Leuk om te gaan zien hoe ze daar mee omgaan.''