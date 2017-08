Marloes Keetels schiet Oranje naar finale

Marloes Keetels heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de hockeyvrouwen van Oranje de finale van het EK hebben bereikt. De Rotterdamse maakte elf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Olympisch kampioen Groot-Brittannië.

Tijdens de Olympische Spelen in Rio verloor Nederland de finale na shoot-outs van de Britten en kregen donderdagavond in het Wagener Stadion in Amstelveen hun revanche.

Zaterdagavond om 20.00 uur spelen de Oranjedames de finale tegen België, dat met 1-0 te sterk was voor Duitsland. Nederland speelde de tweede poulewedstrijd ook al tegen de Belgen en won toen met 1-0.