Van Stee: 'Oekraïne veilig en spotgoedkoop'

Henk van Stee kent één van de Champions League-tegenstanders van Feyenoord erg goed. Hij werkte namelijk als hoofd jeugdopleidingen een aantal jaar voor Shakthar Donetsk in Oekraïne. De oud-trainer van Feyenoord stelt de supporters die willen meereizen naar Charkov alvast gerust: ''Behalve in het gebied rond Donetsk, is het in heel Oekraïne veilig.''

Vandaar ook dat de Oekraïense topclub zijn wedstrijden in Charkov afwerkt. ''Het is een stadion met een capaciteit van 35.000 tot 40.000 toeschouwers. Ik verwacht niet dat er zoveel mensen vanuit Donetsk naar dat stadion zullen komen. Het is een heel grauwe stad. Voor de Feyenoord-supporters is het door de devaluatie van de munteenheid nu overigens geweldig vertoeven in Oekraïne. Al zullen ze de prijzen van de hotels in die tijd misschien wel verviervoudigen, maar normaal gesproken is het spotgoedkoop.''

Van Stee vertelt verder hoe het Shakthar, zoals we dat nu kennen, in 1996 ontstaan is.''De president van Shakthar, Rinat Akhmetov, is de rijkste man van Oekraïne en hij had één droom: de Champions League winnen. Hij heeft een geweldig stadion neergezet voor 300 miljoen euro en veel spelers gehaald. Door de oorlog in Donetsk waren ze genoodzaakt om te vertrekken naar Charkov. Toen is het wel een stuk minder geworden.''

Op sportief vlak denkt Van Stee niet dat er grote verrassingen zullen plaatsvinden in poule F. ''Napoli en Manchester City zijn de favorieten in deze poule. Shakthar zal met Feyenoord gaan uitmaken wie er nummer drie wordt.''