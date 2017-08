Neptunus nog altijd ongeslagen

Curaçao Neptunus heeft ook het vierde duel in de kampioensgroep gewonnen. De Rotterdamse honkballers waren donderdagavond op eigen veld met 3-0 te sterk voor Hoofddorp Pioniers.

Pas in de vijfde inning werd de score geopend, nadat Daniël Fernandes over de thuisplaat was gekomen. Het duurde tot de achtste inning voordat Neptunus weer tot score kwam, maar het besliste daarmee wel direct de wedstrijd. Benjamin Dille liet Jochem Koedijk en Stijn van der Meer scoren.

Neptunus won vorige week al drie keer van HCAW en staat samen met L&D Amsterdam ongeslagen bovenaan.