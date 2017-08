Omwonenden Plaswijckpark zijn wildparkeerders zat

Plaswijckpark is populair en dat zorgt voor parkeeroverlast

Veel omwonenden van Plaswijckpark hebben genoeg van alle bezoekers van hun auto parkeren in de straat rondom het recreatiepark. Op een discussieavond over de parkeerproblemen in Schiebroek werd donderdagavond duidelijk dat er weinig vertrouwen bestaat in oplossingen die gemeente en park voorstaan.



"Plassen in de voortuin"

"Op de topdrukte kunnen wij geen plekje vinden. Dat betekent dat je soms lang moet rondrijden", zegt een bezoeker van de klankbordavond. "Als je boodschappen hebt is dat heel vervelend. En dan heb ik het nog niet over bezoekers die hard door de wijk rijden, soms bijna in je voortuin plassen en dan zijn er ook nog de ruzies en opstootjes." Om de parkeerproblematiek aan te pakken lijkt een serieuze optie een aantal groenstroken in de wijk op te offeren voor parkeerplaatsen. Eerder al sneuvelde het plan om een parkeergarage te bouwen onder tennisvelden in de wijk. haat-liefde

Een andere bewoner gaat nog een stapje verder. "Wat mij betreft krimpt Plaswijckpark of zoekt het een andere plek om verder te gaan. Het is genoeg zo. Er wordt te weinig rekening gehouden met de belangen van de bewoners." "Ik heb een abonnement op het park en ga er graag heen met mijn kinderen. Ik heb zeker geen hekel aan het park", wordt gezegd door een mannelijke bezoeker. Zijn buurvrouw vult aan: "Ik wil het haat-liefde noemen." Oplossing

Manager Gerard Steenvoorde van Plaswijckpark zegt de ergernis te begrijpen en wil op zoek naar oplossing waar draagvlak voor is. "Er moet wat gebeuren. Op ons terrein is geen plek, dus moet het op het terrein rondom het park. Er moet ergens een oplossing worden gevonden voor het parkeerterrein. Die moet de minst mogelijke overlast voor het minste aantal mensen geven." Verantwoordelijk wethouder Pex Langenberg zal op z'n vroegst in december met een zwaarwegend advies richting de gemeenteraad komen over de parkeerkwestie rondom het populaire familiepark.