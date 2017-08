Bradley de Nooijer naar Roemenië

Bradley de Nooijer verruilt FC Dordrecht voor het Roemeense FC Viitorul. De verdediger is per direct vertrokken bij de Schapekoppen.

De transfer van de zoon van trainer Gérard van Nooijer had nogal wat voeten in de aarde. Omdat hij een te hoog vetpercentage had aan het begin van de voorbereiding werd hij uit de selectie gezet bij FC Dordrecht. Daardoor wilde De Nooijer vertrekken, maar er kwam geen club voorbij die aan zijn wensen voldeed.

Inmiddels trainde Bradley de Nooijer weer mee bij FC Dordrecht en zat hij zelfs bij de wedstrijdselectie voor het eerste duel van de competitie bij Fortuna Sittard. Een week later vertrekt hij alsnog naar het buitenland.