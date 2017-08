Veehouders Voorne-Putten houden vee binnen na Esso brand

De meeste veehouders op Voorne-Putten geven gehoor aan het advies van de Veiligheidsregio om het vee binnen te houden. Eerder deze week zijn er roetdeeltjes neergedaald in het gebied bij Voorne-Putten na de brand bij Esso in de Botlek.

Zo'n 15 bedrijven in het gebied hebben het advies opgevolgd, maar het is wel een moeilijke keuze en een hele omslag voor sommige veehouders, zegt LTO voorzitter Jan Varekamp.

Die zijn immers gewend het vee in de zomer naar buiten te sturen. Daarnaast zijn niet alle stallen geschikt om 's zomers het vee binnen te houden.

"Moderne stallen die groot zijn en veel luchtinhoud hebben zijn wel geschikt, want het klimaat is er goed", zei Varekamp tegen Radio Rijnmond.

"Bij de lage stallen is het met deze temperaturen toch ook binnen een stuk warmer. En je hebt het voer nodig om de beesten binnen te voeren, die nu niet buiten grazen."

Gevolgen voor melk

Er is in de afgelopen week een landelijk team opgezet dat onderzoek doet naar de stoffen die in de roetdeeltjes zitten. Daarvan worden vrijdag de resultaten bekendgemaakt.

Varekamp verwacht zelf niet dat het gevolgen heeft voor de melk. "Van de stoffen die aangetroffen worden bij dit soort 'schone' branden, is de ervaring dat ze geen problemen opleveren voor de melk."

De veiligheidsregio heeft een speciale informatiepagina op internet geplaatst met vragen en antwoorden over de brand.

Eerder zei een woordvoerder van de brandweer dat honden wel uitgelaten kunnen worden, maar voorlopig beter niet op gras kunnen lopen. Ook kunnen mensen groeten en fruit uit de eigen moes- en volkstuin beter even niet eten.