Vluchtende verdachte springt van vier hoog in Rotterdam-Noord

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Rotterdam-Noord een ongewone achtervolging ingezet. Een man die verdacht wordt van huiselijk geweld, sprong in een galerij van een flat van vier hoog naar beneden en ging er ongedeerd vandoor.

De man werd na een lange zoektocht en met inzet van een politiehelikopter uiteindelijk opgepakt. De achtervolging eindigde in een binnentuin aan de Zaagmolenstraat. Kapot servies

De politie kreeg 's nachts een melding van een heftige ruzie in een flat aan de Zwaanshals. Volgens een politiewoordvoerder ging het er heftig aan toe: er lag onder meer kapot servies in de kamer. Omdat de man eerst weigerde te vertellen hoe hij heette en daarna een verkeerde naam opgaf, besloten agenten zowel de man als de vrouw mee te nemen naar het politiebureau. Daarop sprong de man over de balustrade van de vierde verdieping. Zijn val werd gebroken door een uitbouw op de begane grond. Daarna rende hij weg. Volgens de politie is de man na veel klim- en klauterwerk teruggevonden. Illegaal

De verdachte wordt nu overgedragen aan de vreemdelingenpolitie, omdat hij mogelijk illegaal in Nederland verblijft.