Treinverkeer Dordrecht-Rotterdam plat wegens werkzaamheden

Foto: Roald Sekeris

Tussen Dordrecht en Rotterdam-Zuid rijden deze vrijdag en in het weekeinde geen treinen. Ook het treinverkeer richting Brabant en Zeeland is deels gestemd. ProRail werkt aan het spoor. De vertraging richting Rotterdam kan oplopen tot een uur of meer.

De NS heeft tussen Dordrecht en station Rotterdam-Zuid bussen ingezet. Op Rotterdam-Zuid kunnen reizigers overstappen op de trein. Meer informatie is te vinden op de website van de NS.