LIVE: Volg Sparta (0-0) en FC Dordrecht (2-0) op Radio Rijnmond

NAC - Sparta

Sparta mag dit weekend als eerste regioclub aan de bak in de derde eredivisieronde. De Rotterdammers spelen vrijdagavond uit in Breda tegen promovendus NAC.De aftrap in het Rat Verleghstadion is om 20.00 uur.

Het duel in Breda is uiteraard via RTV Rijnmond te volgen. Radio Rijnmond Sport start om 19:00 uur met de live-uitzending. Dennis van Eersel doet verslag. Verder houdt Rijnmond Sport een liveblog bij. Ook de wedstrijd van FC Dordrecht thuis tegen Jong FC Utrecht in de eerste divisie is live te volgen op Radio Rijnmond. Ook aan de Krommedijk wordt om 20:00 afgetrapt. Wil je meepraten over de derde competitiewedstrijd van Sparta van dit seizoen? Laat onderaan dit bericht dan een reactie achter. Opstelling Sparta

Kortsmit; Floranus, Breuer, Vriends, Dougall; Dobson, Sanusi, Mühren; Brogno, Volas en Goodwin Scoreverloop

- Opstelling FC Dordrecht

Fij; Stankov, Amevor, Alkan, Misidjan; Hamer, Rosenthal, Duarte Lopes, Mahmudov; Mutzers en Groothusen Scoreverloop

2-0 27' Mahmudov 1-0 22' Mutzers2-0 27' Mahmudov Volg hieronder de uitzending via de livestream: