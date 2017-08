Sparta speelt gelijk in Breda

Sparta heeft vrijdagavond in Breda met 2-2 gelijkgespeeld tegen NAC. De Rotterdammers kwamen met 2-0 achter, maar invaller Ragnar Ache wist de stand in de tweede helft gelijk te trekken. Sparta pakte daardoor het tweede punt van de competitie en neemt voorlopig de twaalfde plek in.

Beide ploegen begonnen de wedstrijd enthousiast. Het spel ging op en neer, maar dat resulteerde nog niet in kansen voor één van de ploegen. NAC werd later in de eerste helft wel wat gevaarlijker dan Sparta. Angelino haalde uit van dertig meter, maar Kortsmit liet zich niet verassen door de huurling van Manchester City. Vloet werd even later ook gevaarlijk uit een voorzet van Angelino, maar hij schoot ruim naast het doel van Roy Kortsmit.

Drie minuten voor rust kwam NAC Breda op voorsprong via Pablo Marí, die uit een vrije trap met veel vrijheid in twee instanties binnen kon schieten. Vlak na rust was het weer raak voor de ploeg van Stijn Vreven. Ditmaal scoorde Rai Vloet met het hoofd uit een hoekschop.

Pas laat gevaarlijk

Sparta werd eigenlijk pas in de 69e minuut écht gevaarlijk. Robert Mühren zette Brogno oog in oog met keeper Noppert, die uiteindelijk met de voet redding kon brengen. Een minuut later lag de bal wel in het net voor de Rotterdammers uit West. De jonge invaller Ragnar Ache kopte uit een hoekschop binnen. Veertien minuten later scoorde de jongeling nogmaals. Robert Mühren kopte een voorzet rechtstreeks op de voeten van Ache, die Sparta hoogstpersoonlijk een punt bezorgde.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Floranus, Breuer, Vriends, Dougall; Dobson, Sanusi, Mühren; Brogno, Volas en Goodwin

Scoreverloop

1-0 42' Marí2-0 51' Vloet2-1 70' Ache2-2 84' Ache