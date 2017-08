Tomasson te gast in FC Rijnmond

FC Rijnmond ontvangt Jon Dahl Tomasson vrijdag als gast. De oud-Feyenoorder en voormalig trainer van Excelsior schuift aan bij presentator Etienne Verhoeff en analist Geert den Ouden.

Met Tomasson, momenteel assistent-coach van het nationale team van Denemarken, wordt uiteraard de loting van de Champions League besproken. Ook is er een reportage te zien over de loting, die uitwees dat Feyenoord in het kampioenenbal zal spelen tegen Shakthar Donetsk, Napoli en Manchester City.

Verder wordt onder meer stilgestaan bij de wedstrijden in het betaald voetbal komend weekend. Sparta neemt het in Breda op tegen NAC op vrijdagavond, Excelsior speelt zaterdagavond in Almelo tegen Heracles en Feyenoord speelt zondagmiddag in de Kuip tegen Willem II. FC Dordecht speelt vrijdagavond een niveau lager thuis tegen Jong FC Utrecht.

FC Rijnmond is vrijdag vanaf 17.19 uur live te zien op TV Rijnmond én via Facebook Live. Daarna is er op tv ieder uur een herhaling en is de uitzending ook via www.rijnmond.nl terug te zien.