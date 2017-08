Rechter keurt opnieuw beslissing Aboutaleb af

De bestuursrechter heeft opnieuw een horecagelegenheid heropend, die door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam was gesloten. Het gaat dit keer om café Playa aan de 2e Rosestraat.

Eerder deze week besloot de rechter dat Club Vie in Rotterdam weer open moest. Café Playa was gesloten na een ernstige mishandeling voor de deur van de zaak. Daarbij kwam een man om het leven.

De rechter zegt het begrijpelijk te vinden dat het café korte tijd dicht ging. Maar de sluiting van drie maanden is te lang. De rechter ziet namelijk geen direct verband tussen het geweld en het café.

Vechtpartij

Bij de mishandeling waren vaste bezoekers van het Rotterdamse café betrokken. De vechtpartij ontstond na sluitingstijd, op honderd meter van de zaak. "Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het min of meer toevallig dat het incident voor de deur van café Playa is geëindigd."

Het besluit van de rechter vertoont sterke overeenkomsten met de redenatie in de zaak rond Club Vie . Daar had burgemeester Aboutaleb de discotheek drie maanden gesloten, na een reeks zedenincidenten.

Geen link

De rechter stelde vast dat de vermoedelijke daders en slachtoffers in Club Vie waren geweest, maar dat de zedendelicten buiten de horecagelegenheid plaatsvonden. Ook hier ontbrak dus een directe link tussen de club en het misdrijf.

Donderdag klonk in de gemeenteraad van Rotterdam kritiek op burgemeester Aboutaleb over de sluiting van Club Vie. Partijen vroegen zich af of de burgemeester niet overhaast had gehandeld, zonder dat eerst degelijk onderzoek was verricht.