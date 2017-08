Terreurverdachte vrijdag voor de rechter

De politie na de terreurmelding bij de Maassilo

De rechter-commissaris beslist deze vrijdag of de 22-jarige Brabander die werd opgepakt vanwege de terreurdreiging rond een concert in de Maassilo langer blijft vastzitten. Er wordt onder meer gekeken of zijn aanhouding donderdagnacht rechtmatig was.

De verdachte is officieel opgepakt in verband met betrokkenheid bij een terroristische dreiging en zit in beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Woensdag werd in de Maassilo in Rotterdam een concert van de band Allah-Las afgelast na informatie over een mogelijke aanslag. De politie in Rotterdam had de tip gekregen van de Spaanse politie.