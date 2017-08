Innovator Roosegaarde koopt M4H schone vindingenproeftuin

De roemruchte architect, beeldend kunstenaar, designer en innovator Daan Roosegaarde kiest definitief voor Maakstad Rotterdam als bakermat voor al zijn slimme en schone vindingen.

De innovatie-proeftuin in de oude Glasfabriek die hij twee jaar geleden met behulp van de gemeente Rotterdam aan de Vierhavenstraat in het M4H design-dock-gebied opknapte en herinrichtte, is sinds gisteren Roosegaarde's eigendom.

Gistermiddag laat is de koop met de voortvarende financiën-, haven- en organisatiewethouder Adriaan Visser officieel beklonken.

Met tot de verbeelding sprekende, uiterst bruikbare, licht- en lucht-sculpturen weet Daan Roosegaarde vanuit zijn zogeheten FabLab binnen- en buitenlandse opdrachtgevers te verbazen en allerhande bio-technologische en daardoor relatief goedkope en praktische oplossingen aan te dragen.

Zo heeft ie bijvoorbeeld voor z'n electrische helicopter in wording al een heuse heliporthaven achter in z'n proeftuin laten aanleggen. Ook staat er een miljoenendeal met China en later wellicht India voor smog-vretende fijnstof-filterfietsen op stapel.

Daan Roosegaarde's eerstvolgende grootse en meeslepende project grijpt 7 november aanstaande plaats, dan licht ie in de Noord-Holandse provincie de lantaarnpaalloze afsluitdijk op.

Tijdens de Wereldhavendagen is 2 september aanstaande het FabLab van 's morgens tien tot 's avonds vijf voor publiek geopend.

Namens de goegemeente heet Jack Kerklaan dit disruptief-technisch avant-garde-fenomeen als typisch Rotterdams' waaghalzerige lef-chef van harte welkom in onze kunstzinnige Maasstedelijke westelijk gelegen Bospolder Tussendijkenhavengebied......