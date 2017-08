Rotterdams Statenlid Verkoelen uit CDA gezet

De CDA-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft vice-fractievoorzitter Ellen Verkoelen uit de partij gezet omdat ze actief zou zijn voor 50PLUS. Het is nog niet duidelijk of de Rotterdamse politica haar zetel opgeeft.

De coalitie van VVD, D66, CDA en SP heeft 29 van de 55 zetels. Als Verkoelen haar zetel meeneemt, dan behoudt de coalitie de minimale meerderheid van een zetel. Het CDA hoopt met Verkoelen "goede afspraken te maken" over de gevolgen van haar vertrek. De partij wil dat Verkoelen haar zetel achterlaat en daarmee uit Provinciale Staten stapt. Ouderenpartij 50PLUS doet volgend jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in onder meer Rotterdam. Verkoelen onkent de overstap. "Zeker is dit nog niet", zei Verkoelen tegen RTV West. "Die overstap heb ik niet gemaakt. Maar, ik sympathiseer wel met 50PLUS. Ze zijn interessant, want het is een nieuwe partij."