Postcode 3033, Rotterdam Provenierswijk

De Provenierswijk in Rotterdam-Noord is voor 7.00 uur heel erg rustig. Slechts een paar mensen zijn op straat en allemaal haastig onderweg naar werk. Daardoor mislukt opdracht 1: een ontbijt scoren.

Poging twee levert wel een mooi verhaal op vanaf het terras van café Boon op de Proveniersstraat. Rinske Brand zit met laptop en cappuccino tegenover haar nieuwe huis. Ze vertelt dat ze het huis net gekocht heeft omdat het buurtje zo leuk is. Alleen zal ze er niet vaak zijn, want ze is een druk "communicatiebeest" en maakt ook lange tochten naar hoge bergtoppen.

Voor het voorwerp van het Regiomuseum spreken we met André de Ruever, gemeentelijk directievoerder van het project Proveniersplein. En hij heeft goed nieuws: de werkzaamheden zijn eerder klaar dan gepland. Daardoor is het nieuwe Rotterdam Centraal eind van het jaar eindelijk helemaal klaar. Het bord dat verwijst naar de nieuwe fietsenstalling kan dus zonder problemen mee naar de studio van RTV Rijnmond.