Allah-Las wil concert in Rotterdam inhalen

De band Allah-Las keert terug naar Rotterdam om het concert van woensdag in te halen. Het optreden in de Maassilo werd geannuleerd na een tip van de Spaanse politie over een terreurdreiging.

De band meldt op haar website op zoek te zijn naar een nieuwe datum voor het optreden. Ook zegt de rockband dat bezoekers die een kaartje hadden gekocht, zo snel mogelijk hun geld terugkrijgen van organisatie Rotown.

Ze zijn de Rotterdamse politie en hun Rotterdamse fans dankbaar en zijn opgelucht dat niemand gewond is geraakt.

Allah-Las eindigt het bericht met de woorden:

"The band, as always, supports peaceful, non-violent protest in the pursuit of social and economic justice."



"De band ondersteunt, zoals altijd, vreedzame, niet-gewelddadige protesten bij het streven naar sociale en economische rechtvaardigheid."



Man opgepakt



De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 22-jarige man uit Brabant aangehouden. De rechter-commissaris beslist deze vrijdag of de 22-jarige Brabander langer blijft vastzitten.