Sam Larsson zondag niet bij selectie Feyenoord

Aanwinst Sam Larsson zit zondag nog niet bij de selectie van Feyenoord voor het duel met Willem II. Dat heeft trainer Giovanni van Bronckhorst gezegd tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip.

De Zweed kwam deze week over van SC Heerenveen. Larsson speelt komende week wel een wedstrijd mee met de beloften van Feyenoord.

Van Bronckhorst beschikt verder over een vrijwel fitte groep, op de langer geblesseerden na. Over het herstel van Sven van Beek is de oefenmeester positief. "Hij moet stappen maken na zo'n lange tijd afwezig. Doet al veel dingen mee op training, is positief."