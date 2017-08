Mysterieuze straatklinkers in Gorinchem

Op verschillende plaatsen in Gorinchem zijn de afgelopen dagen glazen straatklinkers ontdekt. De stenen liggen verspreid door de hele stad en zijn gevuld met voorwerpen. Het gaat om een kunstproject van een kunstenaar uit Gorinchem die tot nu toe anoniem wil blijven.

De voorwerpen die in de stenen zijn verwerkt, lijken te maken te hebben met de locatie van de steen. Zo ligt er in de buurt van de postzegelhandel op de Langendijk een steen met postzegels erin.

Ook zijn er stenen gevonden met guldenbiljetten, een cassettebandje van Elvis Presley, een mobiele telefoon en een tandenborstel.

Hoeveel stenen er geplaatst zijn, is niet duidelijk. Wel zijn ze genummerd en is er inmiddels een steen gevonden met het nummer 15 erbij.

Anonieme kunstenaar

Het mysterie van de glazen klinkers lijkt voorlopig mysterieus te blíjven. Meerdere mensen zeggen te weten wie de maker is, maar die informatie houden ze geheim.

Een reden hiervoor kan zijn dat het project nog niet af is en de kunstenaar nog meer stenen wil plaatsen.

De gemeente Gorinchem was nog niet op de hoogte van de glazen klinkers. Of de klinkers van de gemeente mogen blijven liggen is nog niet duidelijk.