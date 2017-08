Van Bronckhorst: 'Mooie loting, City topploeg in Europa'

Feyenoord werd donderdagavond bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Manchester City, Napoli en Shakthar Donetsk. "Een mooie loting," vindt trainer Giovanni van Bronckhorst. "Voor ons mooi na zoveel jaren weer op het hoogste podium met mooie tegenstanders."

"City is een topploeg in Europa en Engeland, Napoli heeft laten zien tot veel in staat te zijn en Shakthar strijd altijd mee op Champions League-niveau. Een hele mooie poule," aldus de oefenmeester.

De grote Europese clubs uit Pot 1 treft Feyenoord dus niet. "Iedereen in onze groep had zo zijn favoriet, maar in deze poule moeten wij hopen en hard werken om door te gaan."