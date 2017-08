'Gehoopt op Spaanse topclub, dan maar in achtste finales'

Jens Toornstra

Jens Toornstra keek donderdagavond met spanning naar de loting voor de groepsfase van de Champions League. Zijn gewenste tegenstander zat er niet tussen. "Ik had gehoopt op een Spaanse topclub, Real Madrid of FC Barcelona, maar die moeten wij dan maar in de achtste finales tegen komen," lacht de middenvelder van Feyenoord.

Met Napoli, Shakthar Donetsk en Manchester City kan Feyenoord vol aan de bak. "Je wist dat je sterke tegenstanders zou krijgen. Napoli en City zijn vooral sterk, maar Donetsk is ook kampioen geworden. Geen misselijke tegenstanders, mooi om ons mee te meten." Toornstra gelooft in overwintering in Europa. "Kunnen wij zeker. Thuis zijn we heel sterk, hebben we tegen Manchester United laten zien. Als je thuis resultaten neerzet, kan je voor de derde plek gaan." De middenvelder van Feyenoord zit niet bij de definitieve selectie van Oranje. Hij is afgevallen. "Ik zat op het randje, de ene keer wel, de andere keer niet. Nu niet, jammer. Maar ik ben niet verbaasd."