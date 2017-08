Ontploffing en brand in bedrijfspand Lekkerkerk

Foto: MediaTV

In het pand van Bruynzeel Plastics in Lekkerkerk heeft vrijdagmiddag een ontploffing in een technische ruimte plaatsgevonden.

Na de ontploffing rond 13:30 uur brak brand uit in het pand aan de Twijnstraweg. Hulpdiensten uit de wijde omgeving werden ingezet, waaronder een traumahelikopter. De brandweer meldt dat er twee gewonden met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.