Twee gewonden bij brand in Lekkerkerk

Bij een brand in een bedrijf in Lekkerkerk zijn vrijdagmiddag twee mensen zwaargewond geraakt. Ze zijn met brandwonden naar het Maasstad Ziekenhuis vervoerd.

De brand ontstond rond 13.30 uur in een technische ruimte van het bedrijf Bruynzeel Plastics aan de Twijnstraweg. Er vond ook een ontploffing plaats.

Hulpdiensten uit de wijde omgeving werden ingezet, waaronder een traumahelikopter.

De brand was een uur later onder controle. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.