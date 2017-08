Pleidooi voor opknappen Dordtse achtergeveltjes

Het is al langer een grote ergernis van veel Dordtenaren, de verpauperde achtergeveltjes van de Voorstraatshaven. De Vereniging Oud-Dordrecht trekt nu aan de bel.

Toeristen komen hier graag en worden er met bootjes rondgevaren. En dan zien ze dat een aantal panden erg slecht onderhouden is.

“We willen niet dat straks het ‘point of no return’ bereikt is. Nu kunnen we nog de schouders eronder zetten en iets aan de gevels doen. Als we de panden verder laten verwaarlozen kan dit niet meer en zo ver moeten we het niet laten komen”, aldus Tom Hoogerwerf.

De vereniging vindt dat pandeigenaren aangespoord moeten worden om meer te doen. Hoogerwerf: “Ik dat hier voor de gemeente Dordrecht een belangrijke taak is weggelegd.''

Ze kunnen het stimuleren en helpt dat niet, dan kan er misschien op meer dwingende wijze vaart achter de zaak gezet worden.

Dordtse Puienprijs

Het gaat vooral om geveltjes tegenover de Pottenkade bij de Grote Kerk en in de buurt van de Visbrug.

De vereniging Oud-Dordrecht probeert zelf een steentje bij te dragen door het uitreiken van een Puienprijs “voor eigenaren die hun panden mooi opgeknapt hebben en een schouderklopje verdienen en laten zien hoe het dus ook kan, het herstellen van panden.”