Duivenmelkers in Rotterdamse Kunsthal

In de Rotterdamse Kunsthal opent zaterdag een tentoonstelling over duivenmelkers. In “Birdmen” schetst de Britse fotograaf Zak Waters een beeld van een arbeiderssport die langzaam aan het verdwijnen is in Europa. "In Azië en Amerika is duivensport big business", zegt Charlotte van Lingen van de Kunsthal. "Daar brengt een goede wedstrijdduif zo 250.000 euro op. Maar hier is de duivensport langzaam aan het verdwijnen. De duivenmelkers vergrijzen in rap tempo."Fotograaf Zak Waters volgde tien jaar lang een club Britse duivenmelkers. Wat hij wil laten zien is de spanning voor de wedstrijd, de toewijding van de duivenmelkers, de liefde voor de duif. RTV Rijnmond ging met duivenmelker Drikus Vermaas uit Numansdorp naar de tentoonstelling toe.