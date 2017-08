De Vonk: de Nacht van de Kaap

Het eerste weekend van september staat in het teken van de Nacht van de Kaap. Roland Vonk heeft bij de voorgaande acht jaar opnames gemaakt van coryfeëen die drank, seks, vrouwen en het nachtleven bezingen. Waar de Kaap vroeger voor stond.

Een kleine selectie van memorabele optredens laat Vonk horen in Vonk op vrijdag. In 2016 zong Kim Hoorweg met orkest en de zusjes van Wanrooy op accordeon een lied van Jaap Valkhof, 'Denk je nog aan die tijd?' Een nummer op het snijvlak van volkslied en jazz.

Lee Towers liet in 2015 zijn croonerstem even varen voor onvervalste emotionele rauwe blues en soul met een versie van House of the rising sun. The Tunes deden in 2011 mee aan een ode aan de Kilima Hawaïans en ze begonnen die ode.. in het Hawaïaans, dat even later een Nederlandse vertaling kreeg.

Vonk sluit af met een optreden van Mike Boddé die in 2014 een ode bracht aan het internationale drinklied. Hij stond zogenaamd stomdronken op het podium en bracht een onnavolgbare ode.

Op 2 september 2017 wordt de Nacht van de Kaap live uitgezonden op Radio Rijnmond.