Minister Plasterk heeft Wouter Kolff vrijdagmiddag officieel benoemd als nieuwe burgemeester van Dordrecht. Hij gaat op 13 september aan de slag.

De 40-jarige Kolff is lid van de VVD. Hij was de afgelopen vijf jaar burgemeester van Veenendaal. Kolff neemt het stokje over van waarnemend-burgemeester Peter van der Velden.

Oud-burgemeester Arno Brok nam eind februari afscheid van Dordrecht. Hij werd commissaris van de Koning in Friesland.