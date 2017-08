100 jaar oude kluis eindelijk geopend

Het was een bijna niet te slagen opdracht: kraak een 100 jaar oude kluis. Toch is het een aantal jongeren van Cyberwerkplaats gelukt in Rotterdam.

De oude nachtkluis staat in de kelder van het oude bankgebouw aan de Schiedamse Vest en stamt uit de tijd dat het gebouw nog een bank was. Hij is al jaren gesloten en niemand weet de code nog. Na het bestuderen van de buitenkant en het schoonmaken van het slot besloten de jongeren dat zelf kraken geen optie was, want de opdracht moest binnen een week uitgevoerd zijn.

"Toen hebben we het bedrijf opgespoord dat de kluis lang geleden plaatste en gevraagd of ze ons konden helpen", verteld Danique Spruit. Na wat mailverkeer en gesprekken, was de directeur bereid om de brandkast kosteloos te openen.

Terwijl de professionele kluizenkrakers bezig zijn om de dikke deur open te boren, staan de twaalf jongeren en hun begeleiders gespannen toe te kijken. Er is veel gespeculeerd over wat ze zullen aantreffen in de kluis. "Ik hoop op een goudstaaf of belangrijke papieren van de bank", zegt Danique.

Haar medekraker Rutger Overbeeke verwacht minder. "Als we geluk hebben, liggen er wat papieren in. Ik zal er niet rijk van worden, denk ik."

Als de kluis uiteindelijk open is, blijkt er helemaal niets in te liggen. Toch is niemand teleurgesteld, want de opdracht is geslaagd. "Ja, zeker. Ik ben supertrots op de jongeren dat ze het voor elkaar hebben gekregen om de kluis open te krijgen", besluit Mary-Jo van de Cyberwerkplaats.