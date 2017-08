Rijnmond Staat Stil met Wierd Duk

Hij spreekt al langere tijd van een clash, van een oorlog met de radicale islam. Een gevaar dat volgens hem ernstig wordt onderschat. "De politieke islam is het fascisme van deze tijd."

Wierd Duk, journalist bij onder meer het AD. Een terreurdreiging, zoals woensdag bij de Maassilo in Rotterdam, vindt hij tekenend "Het drukt ons met de neus op de feiten."

Sinds kort woont hij in Rotterdam, samen met zijn vrouw Fidan Ekiz. "In de Afrikaanderwijk loop je in een parallel universum rond. Je komt nikabs tegen. Dat is niet wenselijk, want daarmee sluiten vrouwen zich af van de samenleving. Wat is nog hun binding met Rotterdam, met Nederland?"

Duk kent de nodige vijanden, die hem verdenken van een rechtse agenda. Door sommigen wordt hij voor 'PVV-fluisteraar', of zelfs fascist uitgemaakt. Met name op Twitter. "Ik krijg de godgansedag ellende over mij heen. Ik begrijp daar niets van. Ik laat PVV'ers aan het woord, signaleer dat het Forum voor Democratie een interessant fenomeen is. Meer niet."

Thierry Baudet

Over Thierry Baudet van het Forum voor Democratie is hij enthousiast. "Als ze zo doorgaan, worden ze een belangrijke politieke speler in Den Haag. Thierry heeft gewoon de potentie om premier te worden."

Maar ja, de pers. Volgens Wierd Duk is die anti-Baudet. De vaderlandse pers is bevooroordeeld, leidt aan kuddegedrag. "Ze gaan voor de makkelijke mening." Dat ziet hij ook in de negatieve houding naar Vladimir Poetin en Rusland. Het land waar hij lange tijd correspondent was.

Chaos

"Poetin stelde orde op zaken na de desastreuze jaren negentig in Rusland. Toen was het complete chaos onder Jeltsin. De Russen hebben het nu beter dan ooit." Eerder was er hoongelach, toen Duk stelde dat Rusland geen dictatuur is en dat je er prima kunt leven, zolang je je niet met politiek bemoeit.

"Mensen hebben geen idee wat Rusland is en waar het vandaan komt. Ze hebben een totaal fout beeld van het land. Nee, er is geen vrije pers, maar er is veel mogelijk op internet, in de pers, in talkshows. Mij wordt verweten dat ik pro-Rusland ben, terwijl ik de enige juiste, objectieve analyse maak."

Subjectief

Wierd Duk is zelfverzekerd. Het ligt niet aan hem. Andere journalisten falen. Het is een beroepsgroep die veel te subjectief is, te links georiënteerd. "Het is niet voor niets dat kranten niet meer worden verkocht, dat mensen niet meer naar de NPO kijken. Ze zien nauwelijks nog iets van hun eigen wereldbeeld terug."

Of, zoals hij tegen verslaggever Paul Verspeek zal zeggen: "Als redacties worden bevolkt door mensen zoals jij, dan luistert er straks niemand meer."

Oordeelt u zelf. Rijnmond Staat Stil met Wierd Duk.