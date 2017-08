Bekijk hier FC Rijnmond van vrijdag 25 augustus

Jon Dahl Tomasson

In FC Rijnmond was vrijdagavond Jon Dahl Tomasson te gast. Hij schoof aan naast presentator Etienne Verhoeff en analist Geert den Ouden. De mannen spraken onder meer over de loting van Feyenoord, de nieuwe spelers van Sparta en de prestaties van Excelsior.

Bekijk hierboven de uitzending van 25 augustus.