Laatste trein over oude Botlekbrug

De laatste trein rijdt zaterdag over de oude Botlekbrug. Na 62 jaar neemt spoorbeheerder Prorail de brug uit dienst. Treinen gaan in de toekomst over de Nieuwe Botlekbrug rijden, die in 2015 voor het autoverkeer in gebruik werd genomen.

De Nieuwe Botlekbrug is 14 meter hoog, 6 meter hoger dan de oude brug. Ook beschikt hij over twee doorvaartopeningen van ruim 87 meter breed. Dat heeft tot gevolg dat de brug nog maar twintig keer per dag open hoeft. Nu zijn er dagelijks nog vijftig brugopeningen. De komende maanden wordt er gewerkt aan de spoorrails op de Nieuwe Botlekbrug en een verbinding voor voetgangers en fietsers. Hinder

Prorail en Rijkswaterstaat voeren overlastgevende werkzaamheden zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts uit. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt dan omgeleid via de Spijkenisserbrug en doorgaand verkeer via de Botlektunnel. Prorail en Rijkswaterstaat voeren overlastgevende werkzaamheden zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts uit. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt dan omgeleid via de Spijkenisserbrug en doorgaand verkeer via de Botlektunnel. Schepen lager dan 14 meter kunnen in de meeste gevallen onder de dichte brug doorvaren. Er wordt zoveel mogelijk bij een van de twee hefdelen van de nieuwe Botlekbrug gewerkt zodat het andere deel beschikbaar is voor de scheepvaart . De afbouw van de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude brug moeten eind volgend jaar klaar zijn.

[tweet:https://twitter.com/Rijkswaterstaat/status/900985864020480000 ]