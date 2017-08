Bradley de Nooijer: 'Zo'n kans laat ik niet voorbij gaan'

Bradley de Nooijer vertrekt naar Roemenië. De verdediger gaat spelen bij FC Viitorul Constanta. Morgen vliegt De Nooijer naar Roemenië en hoopt hij aan het eind van de week aan te sluiten bij de club van de beste Roemeense voetballer ooit: Gheorghe Hagi.

De Nooijer kende Hagi nog niet. "Ik kreeg het te horen en ik dacht: wie is dat? Dat is een beetje voor mijn tijd. Maar ik tikte zijn naam in en toen wist ik wel wie hij was. Het is een grote meneer daar", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Jaar spelen en verkocht worden

De plannen van Hagi met De Nooijer klinken rooskleurig. "Het is de bedoeling dat ik ga spelen en dat ik snel doorverkocht word. Dat wil hij met elke jonge speler. Je komt daar en binnen een jaar moet je eigenlijk verkocht worden."

Krankzinnige zomer

De Nooijer beleefde tot nu toe een vreemd seizoen. "Ik kwam terug met een te hoog vetpercentage. Ik vond het toen overdreven hoe het in de media werd gemeld. Het leek wel alsof ik 20 kilo te zwaar was. Daarna ben ik voor mezelf gaan trainen en liep ik later stage bij MVV. Ik kwam uiteindelijk weer terug bij FC Dordrecht en toen kwam deze club aan de deur kloppen. Dan is de keuze snel gemaakt. Zo'n kans laat ik niet voorbij gaan."