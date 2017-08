FC Dordrecht pakt eerste driepunter

FC Dordrecht heeft aan de Krommedijk gewonnen van Jong FC Utrecht. In de eerste helft speelden de Schapenkoppen goed en kwam de ploeg met 2-0 voor. In de tweede helft deed Jong FC Utrecht wat terug, maar kon het niet voorkomen dat Dordrecht er met de winst vandoor ging.

Voor FC Dordrecht is het de eerste overwinning van het seizoen. Vorige week verloor het nog met 5-1 van Fortuna Sittard. Deze week liet Dordt een ander gezicht zien. De ploeg begon meteen fris aan de wedstrijd en had veelvuldig de bal op de helft van Jong FC Utrecht.

Robert Mutzers kreeg vroeg in de wedstrijd de eerste kans, maar zijn inzet trof geen doel. In de 22e minuut wist Mutzers wel te scoren. Uit een hoekschop scoorde Mutzers de tweede goal van FC Dordecht in dit seizoen. Vijf minuten later werd het nog mooier voor de Schapenkoppen. De ploeg van Gérard de Nooijer kreeg een strafschop en die werd goed benut door Denis Mahmudov.

Inzakken

Hoewel FC Dordrecht in de tweede helft nog wel veel de bal had en soms gevaarlijk werd, zakte de ploeg gedurende de tweede helft steeds verder in. Daarnaast zorgde het geblesseerd uitvallen van Gustavo Hamer voor minder controle en creativiteit op het middenveld. Jong FC Utrecht profiteerde daar in de 72e minuut van. Een vrije trap van de Utrechters bleef hangen in de doelmond, waardoor Jeredy Hilterman de bal voor zijn voeten kreeg en van dichtbij kon scoren.

Jong FC Utrecht deed er in de slotfase alles aan om nog wat te forceren, maar de ploeg van Robin Pronk kwam niet verder dan de aansluitingstreffer.

Opstelling FC Dordrecht

Fij; Stankov, Amevor, Alkan, Misidjan; Hamer, Rosenthal, Duarte Lopes, Mahmudov; Mutzers en Groothusen

Scoreverloop

1-0 22' Mutzers2-0 27' Mahmudov2-1 72' Hilterman