Tomasson: 'Holst is een stabiele verdediger'

Assistent-trainer van het Deense nationale elftal, Jon Dahl Tomasson, denkt dat Sparta twee goede backs heeft aangetrokken. De Deense backs Frederik Holst en Nicholas Marfelt zijn volgens de oud-speler van Feyenoord een goede aanvulling op de selectie van Sparta.

Tomasson kent vooral Holst goed. "Hij heeft bij Jong Denemarken gezeten en heeft meegedaan aan het EK in Polen. Hij is een stabiele verdediger met een goede mentaliteit. En qua prijs-kwaliteitverhouding is het voor Sparta een goede keus."

Marvelt

"Marvelt is een jonge speler die met Simon Poulsen heeft gevochten om speelminuten en speelde het jaar ervoor op het één na hoogste niveau van Denemarken. Ik ken hem niet heel goed, maar ik heb qua potentie, heel veel goede dingen over hem gehoord."