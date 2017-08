'#Asociaal: toeterende mensen bij spoedtransport kindje'

Opnieuw klaagt een Rotterdamse agent over ongeduldige automobilisten die bij spoedtransporten van ambulances even moeten wachten. "#Asociaal", twitterde politieman Rein Hendriks vrijdag tijdens de spoedrit van een ernstig ziek kindje naar het ziekenhuis.

Op de Stadhoudersweg in Rotterdam vonden automobilisten het allemaal wel erg lang duren. Vanaf de snelweg A13 waren enkele kruisingen afgezet zodat de ambulance ongestoord door kon rijden naar het EMC. Meerdere bestuurders begonnen luid te toeteren.

RTV Rijnmond medewerker Niels van Hattem zag het gebeuren. ''Achteraan begonnen mensen met toeteren en dat werd al snel overgenomen door bestuurders vooraan. Bovendien reed een scooter naar voren om verhaal te halen bij de politieman die de weg had afgezet. Later is de bestuurder daar nog door de agent op aangesproken.''

Vorige week plaatste een motoragent van de politie IJsselmonde over claxonerende automobilisten. En motoragent Piet Kats uit Numansdorp schreef eerder een aangrijpend verhaal over de begeleiding van een vader en moeder die naar hun stervende kind onderweg waren. Ze kregen politiebegeleiding en kwamen plotseling in een file terecht.

''Diverse automobilisten, die buiten hun voertuig stonden, keken met boze blikken naar het voertuig met daarin de ouders van het slachtoffer. De woorden die erbij gebruikt werden, waren ver beneden peil.''

Eén automobilist kwam zelfs verhaal halen waarom de auto met de ouders wel door mocht en hij niet. "Die dag hadden we als hulpverleners een kater", aldus Kats.