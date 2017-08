RIVM: gezondheidsrisico na brand Esso 'verwaarloosbaar klein'

De kans dat mensen daadwerkelijk ziek worden door contact met roetdeeltjes van de brand bij Esso in de Botlek is verwaarloosbaar klein. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdagavond na onderzoek van de deeltjes op Voorne-Putten.

''De gevonden waarden zijn te vergelijken met analyses uit het verleden bij andere grote branden. Door uitspoeling als gevolg van regen of schoonmaken met water zal de hoeveelheid roet en de PAK's snel afnemen.''

PAK is de afkorting van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Ze komen vrij bij brand, maar ontstaan bijvoorbeeld ook bij het verbranden van vet uit vlees op de barbecue.

''Als er geen roet meer zichtbaar is, kan er van uit worden gegaan dat dit geen gevolgen meer heeft voor de gezondheid van mens en dier'', benadrukt het RIVM

Geen andere stoffen

Uit het onderzoek blijkt verder dat er waarschijnlijk geen andere gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. Het advies om vee op stal te houden is grotendeels ingetrokken. Ook huisdieren kunnen weer gewoon naar buiten.

Alleen melkvee kan beter nog even binnengehouden worden totdat een flinke regenbui de roetdeeltjes van het land heeft weggespoeld, tenzij er nu al geen roet op het gras meer zichtbaar is.

NL-Alert

Bij de brand bij Esso kwam maandag veel rook vrij. Roetdeeltjes kwamen neer in het gebied Zuidland, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Oudenhoorn.

De hulpdiensten verstuurden een NL-Alert om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook werd daarin opgeroepen te kijken op Rijnmondveilig.nl, maar die calamiteitensite kon de toestroom van publiek niet aan en was een uur onbereikbaar. Burgemeester Aboutaleb laat onderzoeken hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.



De veiligheidsregio heeft een speciale informatiepagina op internet geplaatst met vragen en antwoorden over de brand.