Ache na twee Sparta-goals: 'Hier droom je van'

Ragnar Ache

Voor de jonge Sparta-aanvaller Ragnar Ache is het een droom die uitkomt. Hij viel in, bij een 2-0 achterstand tegen NAC Breda, en zorgde met twee goals ervoor dat Sparta toch nog een punt pakte in Brabant.

"Hier droom je van, hier werk en train je keihard voor. Eindelijk mag ik mijn minuten maken en kan ik het belonen het twee doelpunten. Dit is wel heel leuk," vertelt Ache na afloop. "Toen ik er in kwam had ik nog het geloof dat het kon, want dat moet je altijd hebben. Daarom doe ik altijd mijn stinkende best."