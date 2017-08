Tekort aan Nederlandse schippers

De binnenvaart heeft grote moeite om Nederlandse schippers te vinden. Daarom werken er steeds meer Polen, Roemenen en Tsjechen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in Rotterdam willen de werkgevers het liefst Nederlandse schippers, omdat de communicatie dan makkelijker is. Nederlands personeel is echter niet meer te vinden, zo staat zaterdag in de Telegraaf.

Een opleiding in de binnenvaart wordt populairder. Het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam krijgt meer studenten.