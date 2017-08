Bijenkorf ziet omzet groeien

Het gaat goed met de Bijenkorf. De omzet groeit zowel online als in de winkels. Het aantal mensen dat in de Bijenkorf gaat winkelen, neemt eveneens toe.

De Bijenkorf zag in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet met 17 procent groeien. Het concern meldt niet wat dit in euro's betekent.

De Bijenkorf zit in onze regio in Rotterdam. Het warenhuis is gevestigd in een monumentaal pand uit 1957 aan de Coolsingel, dat geldt als symbool voor de wederopbouw van de stad. De Bijenkorf in Rotterdam is een van de grootste warenhuizen van het land.